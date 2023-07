(Di sabato 15 luglio 2023)- Sei in aeroporto e hai scoperto che il tuoè statoa causa dello? Se la tua risposta è sì, puoi ottenere une partire un altro...

...potrebbero salire visto che la protesta si incrocia con lo sciopero di piloti e assistenti di... A Napoliil 40% dei voli Sono 118 i voli cancellati all'aeroporto di Napoli (59 in arrivo ...... la compagnia aerea è tenuta a fornire ai passeggeri pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasferimento dall'aeroporto all'albergo; qualora ilsia, il passeggero ha diritto alla ...- Qualora ilsia, il passeggero ha diritto alla scelta tra rimborso del prezzo del biglietto, imbarco su unalternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della ...

Volo cancellato per lo sciopero, come richiedere il rimborso: quando valgono le tutele ilmessaggero.it

C'è chi si è svegliato alle 5.00 per raggiungere l'aeroporto scoprendo, poi, che il volo è stato cancellato e chi ha scoperto che dovrà attendere almeno 12 ore: ecco le testimonianze di chi sta vivend ...L'aeroporto torinese di Caselle oggi si presenta oggi deserto, come al tempo del Covid, nel giorno dello sciopero nazionale del personale di terra degli scali, servizi di handling e check-in.