...hanno preferito fare di un tema così importante un totem di propaganda in vista dell', ... Secondo le stime sono a rischio oltre 1.000. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha annunciato ......e inizio autunno, quando lo strato d'aria sahariana si forma attraversando l'Atlantico con ... un'enorme nube di polvere ha inghiottito le Isole Canarie, provocando la cancellazione deie ...... che opera idi Ryanair, dalle 12 alle 16 e dei piloti e assistenti di volo di Vueling dalle ... E l'di passione per il trasporto aereo minaccia di allargarsi anche a Londra. Il sindacato ...

Voli, l'estate da incubo è colpa della crisi del clima WIRED Italia

Fra scioperi e caro-biglietti, è un’estate rovente per il trasporto aereo. Pierluigi Di Palma è presidente dell’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile che, fra i suoi compiti, ha la tutela dei ...L'estate di passione per il trasporto aereo, il turismo e i vacanzieri che volano minaccia di allargarsi anche a Londra, dove l'ennesima vertenza salariale di questi mesi di malcontento sociale torna ...