Voli a terra | cosa non vi dicono sul maxi-sciopero degli aerei

(Di sabato 15 luglio 2023) Zuppa di Porro.. Ma laè uin po’ più complicata. Sei anni senza rinnovo del contratto per quelli che vi caricano a bordo. Non vorrei sembrare Cgil, ma qualche responsabilità ce l’hanno i datori di lavoro. E non sono un comunista. Ritorno in me e godo con Lottieri che il tar dà ragione a Salvini sulla precettazione dei treni. Va bene scioperare, ma con giudizio. Giustizia da leggere intv Fiandaca e Tarfusser. Zaia dà un calcio al governo sull’immigrazione. E rep pubblica sulla strage dei bambini. La Mamma che uccid il figlio di un anno è una supernotizia, ma non porta a discorsi giudiziari. IL domani continua con la santanchè, ma fa flop. La Russa e molla sto telefoninoun po’ tutti. ma Sallusti si cucina le erinni di non una di meno. Frena la crescita economia e Prodi interessante. La fornero ...

Otto ore in cui, secondo dati Codacons, circa 250mila passeggeri rischiano di rimanere aper i millea rischio cancellazione. Diverse le compagnie coinvolte, a partire da Ita Airways con i ......i cittadini in partenza dagli aeroporti italiani rischiano di rimanere aa causa dello sciopero nel settore del trasporto aereo, che ha portato finora alla cancellazione di circa millee ...Scioperi e: come chiedere i rimborsi e ripianificare le partenze

Scioperi e voli a terra: come chiedere i rimborsi e ripianificare le ... ilGiornale.it

Il nuovo spettacolo di Armando Punzo con la Compagnia della Fortezza andrà in scena dal 28 luglio al 3 agosto. “Un’incitazione a mettere in primo piano l’uomo”, Gli altri appuntamenti in programma ...Ecco le novità sull'aumento di capitale della Cassa di Volterra che nel 2022 ha chiuso in perdita. Fatti, numeri e dettagli nell'articolo di Emanuela Rossi Novità in vista per Cassa di Volterra che ha ...