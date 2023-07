Violento schianto alla periferia cittadina | 58enne incastrato nell’auto

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 06’00 di oggi 15 luglio sono intervenutidella città in contrada Scofreta per un incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone ed un’autovettura di un’azienda di vigilanza privata. Nelimpatto l’autista dell’auto, un uomo di 58 anni è rimastonell’abitacolo e dopo essere stato estratto veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Mentre l’uomoguida del furgone non ha subito grosse conseguenze. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

