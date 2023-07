Video Wimbledon | Vondrousova batte Jabeur 6 - 4 6 - 4 | gli highlights

Nella finale del torneo di tennis di, la ceca Vondrousova si impone sulla tunisina Jabeur per 6 - 4 6 - 4 e si aggiudica il torneo. Guarda ilcon gli highlights del ...Nella finale del torneo femminile di, la cena Vondrousova si impone in due set contro la tunisina nbsp;Jabeur. Guarda ilcon il match ...Gli highlights di Marketa Vondrousova - Ons Jabeur , finale di2023 . Nell'epilogo al femminile dei Championships, è la mancina ceca a spuntarla con il punteggio di 6 - 4 6 - 4: si tratta della prima campionessa dell'All England Club non testa di serie, ...

Video Wimbledon, vince Vondrousova nella finale contro Jabeur: il match point La Gazzetta dello Sport

(LaPresse) Kate Middleton è arrivata a Wimbledon sabato per assistere alla finale femminile del Grande Slam. La Principessa del Galles è ...In questa edizione: Forza Italia: Tajani nominato segretario, Aeroporti, Salvini: pronto a intervenire, La Russia accusa: drone su impianto atomico, Napoli: bambino ferito da arma del nonno, Sull'Ital ...