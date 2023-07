Il campione della squadra Nba dei Golden State Warriors,Curry, si dimostra un fenomeno non solo a basket, ma anche a golf. In ......Curry e tutti gli altri protagonisti della lega di Adam Silver. NBA - Sky Sport anche online e sui social La NBA però non si ferma mai neanche sul digital :, notizie, statistiche, ...Un anno e mezzo dopo quele a poche ore dal suo debutto da collegiale, 22 punti contro ... costruirsi un tiro alla maniera di Kevin Durant o Carmelo Anthony, passarla come farebbeCurry, ...

Video, Steph Curry: hole-in-one a golf all'American Century Celebrity Championship La Gazzetta dello Sport

The crowd went nuts, and so did Curry, who took off on a joyful full spring down the fairway, chucking his hat and glove in the process. The caddies and other golfers in the group—NHL players Joe ...New York Liberty point guard Sabrina Ionescu made history on July 14 when she scored a record 37 points in the WNBA 3-point-shooting contest in Las Vegas. Not only did she smash the WNBA record (set ...