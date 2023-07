VIDEO – Lukaku | offerta Juventus ma vincolata | l’irritazione dell’Inter

(Di sabato 15 luglio 2023) Laprova il clamoroso inserimento per, con un’al Chelsea e la ‘sparizione’ dell’attaccante con l’Inter. Ecco ildi Sky Sport con gli aggiornamenti di stasera. TUTTO ASSURDO – Una ricostruzione che, se fosse confermata, avrebbe del pazzesco: Romeluche molla l’Inter all’ultimo per la. Ma la trattativa non è in dirittura d’arrivo, anche perché nel puzzle figura anche Dusan Vlahovic per il quale a oggi la cessione non è certo a due passi. Questo ildi Sky Sport, con gli aggiornamenti di stasera da parte di Gianluca Di Marzio sulla clamorosa suggestionee la reazione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

In primis il pensiero che va a Romelu, per cui Marotta deve alzare l'offerta al Chelsea. Per farlo ha bisogno di denaro contante in cassa che arriverà, a meno di clamorosi colpi di scena, ...... sembra ormai essere promesso sposo del Manchester United [] che nei giorni scorsi gli aveva ...soprattutto per poter destinare parte della cifra ricevuta dagli inglesi per arrivare a RomeluNelè possibile notare anche che la ragazzaa sua volta balla, tenendosi molto vicina al ... Manchester City - Inter 1 - 0, le pagelle: malasorte, Calhanoglu spento. Dimarco è sfortunato ...

Calciomercato Inter, Lukaku tentato dalla Juve Le reazioni sui social La Gazzetta dello Sport

Ai Blues non importa dove andrà a giocare il belga, basta cederlo a titolo definitivo. Non rientra nei piani di Pochettino ...Lukaku sarebbe vicino al ritorno all'Inter, che avrebbe trovato l'accordo per il cartellino con il Chelsea, ma l'avvocato del belga pare irreperibile ...