Video | D' Ambrosio in lacrime alla festa della Curva Nord dell' Inter

(Di sabato 15 luglio 2023) C'era anche l'ormai ex difensore, Danilo D'nerazzurra. E, acclamato dai tifosi, non ha trattenuto le. Guarda il ...

C'era anche l'ormai ex difensore dell'Inter, Danilo D', alla festa della Curva Nord nerazzurra. E, acclamato dai tifosi, non ha trattenuto le lacrime. Guarda il ...Potete vedere il trailer nelin testa a questo articolo. LA TRAMA Mentre monarchi, maghi e ... Javier Grillo - Marxuach, Tania Lotia, Haily Hall, Matthew D', Clare Higgins, Rae Benjamin e ...... Javier Grillo - Marxuach, Tania Lotia, Haily Hall, Matthew D', Clare Higgins, Rae Benjamin ... vedi anche Guarda la playlistdi Sky a tema serie tv FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %...

VIDEO – D’Ambrosio alla festa della Curva Nord: i tifosi lo acclamano e lui si commuove Io Tifo Inter

Il giocatore, commosso, ha ricevuto anche una targa da parte dei tifosi nerazzurri. D’Ambrosio è uno degli ospiti speciali presenti alla festa della Curva Nord. Per me è una famiglia, anche se andrò v ...A giugno è diventata la prima atleta campana di sempre a staccare il pass per la rassegna iridata in programma alle Hawaii: "Il segreto I figli" ...