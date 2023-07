VIDEO ? Bisseck-Inter | il «Giovane Gigante» è arrivato in città!

(Di sabato 15 luglio 2023)è il «» dell’! Il club lo presenta ufficialmente con unche non smentisce la cura dei dettagli dell’Media House.? Yannfirma di fatto l’episodio 4 della nuova serie dell’intitolata “New Brothers”. Così il club scrive su Twitter per ildi presentazione del difensore: «L’episodio 04 di “New Brothers” è. Ed è il più grande di sempre con il. Tenetevi forte». «Per i colori, per la gloria!», sono le parole delgiocatore pronto alla nuova esperienza all’. L’episodio 04 di “New Brothers” è. Ed è il più grande di ...

Ieri è arrivata l'ufficialità del colpo, difensore tedesco che andrà a ringiovanire il reparto difensivo orfano di Milan Skriniar, passato a zero al PSG. Il centrale arrivato dall'Aarhus per ...... vista la possibile partenza di Gosens [] in direzione Bundesliga, con le perdite a parametro zero di Skriniar e D'Ambrosio e l'acquisto didall'Aahrus, servirebbe un laterale giovane in ...È il primo giorno di Yannin nerazzurro. Il difensore dell'Under 21 tedesca, classe 2000 provieniente dall'Aarhus, ha sostenuto le visite mediche di idoneità sportiva presso la sede del CONI prima di siglare l'accordo ...

Il difensore ha sostenuto ieri il primo allenamento con la maglia dell'Inter e ha conosciuto il tecnico e i compagni presenti in ritiro ...Nelle ultime ore sarebbe entrato nel mirino dei nerazzurri il profilo di Owen Wijndal, che ha trascorso la stagione all'Ajax in Eredivisie e accetterebbe di buon grado il trasferimento in Italia dove ...