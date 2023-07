Vidal lascia il Flamengo ma non il Brasile | nuovo club per l’ex Inter

(Di sabato 15 luglio 2023) Arturohato ilin cui era andato dopo la sua parentesi di due anni all’. Il cileno però rimane sempre inNUOVA SQUADRA ?è ungiocatore dell’Athletico Paranaense. Il cileno dopo l’avventura alcambia squadra, ma non stato e campionato., 36 anni, inizierà dunque una nuova parentesi in. L’ufficialità tramite un post su Twitter. ARTUROÉ FURACÃO! @kingarturo23#Athletico pic.twitter.com/2e2WQRROjV — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 14, 2023 Fonte: Twitter Athletico Paranaense-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

QUI I DETTAGLI 9.09 - Dopo essersi svincolato a parametro zero dal Flamengo, Arturotrova una ... 8.08 - Seguito in passato dalla Juventus, Renan Lodil'Atletico Madrid per il Marsiglia. ...Commenta per primo Secondo il quotidiano O Globo, il cileno Arturoè pronto a salutare il Flamengo per trasferirsi all'Atletico Paranaense.Le immagini che stai guardando immortalano il prototipo di un SUV elettrico che tutto... lo dichiarò il direttore del design Renault Gillesnel 2022. Scénic nuova maniera viaggerà sulla ...

Vidal lascia il Flamengo: ufficiale la risoluzione del contratto. Ora l ... Goal.com

Il cileno riparte con una nuova squadra dopo la risoluzione anticipata con i rossoneri: il comunicato e le prime dichiarazioni ...Il cileno riparte con una nuova squadra dopo la risoluzione anticipata con i rossoneri: il comunicato e le prime dichiarazioni ...