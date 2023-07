(Di sabato 15 luglio 2023) La reale ha indossato un abito custom firmato H&M mentre il resto della famiglia ha dato sfoggio di eleganza per le celebrazioni al castello di Solliden: un tailleur fucsia per la regina Silvia, un abito a fiori per laMadeleine e uno rosa per Sofia di

Terza posizione per Linn Sömskar () e quarta perla norvegeseNitteberg. Per ciò che concerne l'Italia, la cuneese Elisa Sordello (Alpi Marittime) ha conquistato il quinto tempo di ...Terza posizione per Linn Sömskar () e quarta per la norvegeseNitteberg. Per ciò che concerne l'Italia, la cuneese Elisa Sordello (Alpi Marittime) ha conquistato il quinto tempo di ...Se avesse potuto scegliere, probabilmente avrebbe fatto altro.è la figlia primogenita del Carlo XVI Gustavo die per molti anni, quando ra ragazza, ha "subito" il ruolo di principessa ereditaria assegnatole dal destino. La principessa ha infatti ...

Victoria di Svezia, la principessa che per il suo compleanno si veste da «sposa» Vanity Fair Italia

Victoria è la figlia primogenita del Carlo XVI Gustavo di Svezia e per molti anni, quando era ragazza, ha "subito" il ruolo di principessa ...La principessa Vittoria di Svezia è nata il 14 luflio 1972. Ecco come festeggerà il suo 46esimo compleanno. Scopri di più su Amica.it ...