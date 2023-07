Vicenza | bimbo di 2 anni annega in piscina

(Di sabato 15 luglio 2023) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Un bambino di dueè mortoto ina Cavazzale, frazione di Monticello Conte Otto, in provincia di. I soccorritori arrivati nell'abitazione, dove il piccolo viveva con la famiglia, hanno provato a rianimarlo ma non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica.

