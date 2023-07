Viaggio a Ustica | la piccola isola del Mediterraneo piena di cose da vedere e da fare

Leggi su gqitalia

(Di sabato 15 luglio 2023) Fuori dai radar del «solito turismo», tremendamente bella e ruvida: l’diè una sorpresa per tutti coloro che scelgono di affrontare ilin aliscafo che in un’ora e mezza la collega a Palermo. Una strada che la percorre ad anello, una manciata di case vicino al porto e una natura che ti investe con tutta la sua bellezza non appena la scorgi. Come accade in altre isole minori siciliane – che sono una scoperta commovente che tutti dovrebbero regalarsi prima o dopo – anche qui l’origine vulcanica non permette di avere ampie distese sabbiose, ma piuttosto accessi al mare che richiedono il più delle volte un po’ impegno. La bellezza che va conquistata, insomma, anche con un po' di pazienza. Chi vive sulle piccole isole neanche ci fa caso perché con l’attesa e il ritmo lento ha un rapporto più schietto e consapevole, non ...