Viabilità sperimentale a Focene e Fregene | tutte le novità

(Di sabato 15 luglio 2023) Fiumicino – La sicurezza stradale come obiettivo primario. Questo lo scopo della sperimentazione di chiusure e diversificazione dei sensi di marcia che l’assesorato ai lavori pubblici ha avviato in questi giorni. È la stessa assessora Giovanna Onorati a spiegare: “Stiamo conducendo una sperimentazione sullaper migliorare la sicurezza stradale, dati gli incidenti frequenti e migliorare il traffico che in estate triplica. Abbiamo in programma di estendere la sperimentazione a Passoscuro. Stiamo contemporaneamente raccogliendo segnalazioni sull’efficienza e le carenze delle sperimentazioni, in modo da poter elaborare un piano del traffico più completo in futuro. Tuttavia, è importante considerare che lo studio e l’analisi dei bisogni richiederanno più tempo”. I tratti interessati secondo le ordinanze 57 e 58 ...

