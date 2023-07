Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla Sora Cassino la quale rimane chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto in precedenza all’altezza di Cassino segnaliamo un incidente anche sulla via Pontina all’altezza di Castel di Decima con code a partire Castelno direzione dispostiamoci sulla via Aurelia Dove troviamo delle code per traffico all’altezza di Palidoro nei due sensi di marcia sulla via Litoranea invece segnaliamo con dettati da Ardea Capocotta nelle due direzioni passiamo agli eventi nella capitale continuano le modifiche allapoi la formula è l’evento interessa alcune vie del quartiere Eur con conseguente deviazione delle linee bus zona fosse oggi sul trasporto pubblico rimane sospesa la linea ...