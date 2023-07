Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla zona Cassino la quale per chiusa a causa di un incidente avvenuto in precedenza all’altezza di Cassino In entrambe le direzioni passiamo alla Casilina dove un incidente è la cosa delle code all’altezza di Borghesiana nei due sensi di marcia spostiamoci sulla litoranea Dove troviamo delle code attacchi da Capocotta a Torvaianica nelle due direzioni traffico invece Regolare sul Raccordo Anulare e sulle principali autostrade deleventi nella capitale è iniziata la formula e l’evento in testa alcuni del quartiere Eur con conseguente deviazione delle linee bus di zona infine il trasporto pubblico continua fino alle 18 lo sciopero trasporto aereo i quali interesserà anche il personale di terra degli aeroporti per informazioni sui voli ...