Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 15 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da huffle infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla Sora Cassino dove A cosa incidente è stata chiusa la strada all’altezza di Cassino In entrambe le direzioni spostiamoci sulla via Litoranea dove ci sono code a tratti da Capocotta a Torvaianica nei due sensi di marcia traffico sul Raccordo Anulare e sulle principali autostrade delIl 20 è iniziata alle 15 la formula e sono interessate alcune vie del quartiere Eur con conseguente deviazioni delle linee bus il trasporto pubblico continua fino alle 18 lo sciopero del trasporto aereo il quale interesserà anche il personale di Tea degli aeroporti per informazioni sui voli cancellati si consiglia di contattare la propria compagnia aerea infine sulla metto male oggi e domani stop ai lavori serali Dunque i treni viaggiano da inizio A fine ...

