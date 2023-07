Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 15 luglio 2023)DEL 15 LUGLIOORE 13.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24-TERAMO LA CIRCONE È REGOLARE NEL COMPLESSO LA CIRCONE È INDICATA, AL MOMENTO, REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE TORNA IN PISTA NELLA CAPITALE LA “FORMULA E” PER IL 13° E 14° ROUND DEL MONDIALE. SABATO 15 E DOMENICA 16 DOPPIO APPUNTAMENTO SUL CIRCUITO CITTADINO DEL QUARTIERE EUR MODIFICHE ALLA VIABILITA’ INTERESSANO TUTTA L’AREA NELLO SPECIFICO CHIUSA LA CRISTOFORO COLOMBO TRA LA LAURENTINA E VIALE AMERICA, NELLE DUE DIREZIONI MODIFICHE ANCHE SULLE STRADE ADIACENTI I BUS DELLE ...

