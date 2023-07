Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023)DEL 15 LUGLIOORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24-TERAMO IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO VIA DEL MARE E PONTINA SULLA-TARQUINIA, RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA SUD, CIRCONE REGOLARE, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SULLA-NAPOLI, CODE PER TRAFFICO IN PROSSIMITà DEL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD, IN DIREZIONE SUD LE ALTRE NOTIZIE LA “FORMULA E” TORNA IN PISTA NELLA CAPITALE PER IL 13° E 14° ROUND DEL MONDIALE. SABATO 15 E DOMENICA 16 DOPPIO APPUNTAMENTO SUL CIRCUITO ...