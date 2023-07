Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023)DEL 15 LUGLIOORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO, SABATO NERO PER CHI VIAGGIA, L’AGITAZIONE INIZIA ALLE ORE 10 E ANDRÀ AVANTI FINO ALLE 18.00, INTERESSA IL PERSONALE DI TERRA DEGLI AEROPORTI DA NORD A SUD SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA ORA LAINCIDENTE IN A1 SULLA FIRENZE, TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO, IN DIREIOZNEL’INCIDENTE NON HA RIPERCUSSIONI SULLA CIRCONE ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREIZONEPRIME CODE SUL RACCORDO ANULARE MA PER TRAFFICO ...