Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 15 luglio 2023)DEL 15 LUGLIOORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITÀ UNICA ECCEZIONE L’INCIDENTE SULLA A24-TERAMO, SIAMO TRA VICOVARO-MANDELA E CARSOLI-ORICOLA, IN DIREZIONE TERAMO PRESTARE ATTENZIONE CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA PISA-PROSEGUONO FINO A LUNEDÌ 17 LUGLIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, TRA LADISPOLI E CERVETERI, PERTANTO, I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI SUBISCONO VARIAZIONI DI ORARIO E DI PERCORSO, CANCELNI E SOSTITUZIONI CON BUS LAVORI ANCHE SULLA LINEA AVEZZANO-ROCCASECCA-CASSINO INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ...

... messa in sicurezza e abbellimento dell'intera cinta muraria del Parco interessando le vie, ... Un intervento che restituirà alla cittadinanza un parco e unaattigua più sicuri e il ...Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di San Cesareo, percorrere laordinaria ed entrare sulla A1 a Valmontone. 0 shares...Si prevede un afflusso di circa 45mila spettatori (dato non ufficiale) per il concerto di Marco Mengoni a. E in attesa del live di domani, sabato 15 luglio, al Circo Massimo ladella ...