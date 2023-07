Veronesi dirige bendato | e sulla Bohème stile ’68 tuona | Puccini? Non descrive contestatori comunisti

(Di sabato 15 luglio 2023) A Lucca e dintorni divampa il fuoco della polemica in musica: ma stavolta il clima incandescente non c’entra. C’entra, semmai, la discussa rivisitazione sessantottina andata in scena ieri in una prima piuttosto movimentata dell’opera diin cartellone al Festivalano di Torre del Lago, con il maestro Albertoprotagonista di una vibrante contestazione della scelta del regista francese Christophe Gayral e dello scenografo Christophe Ouvrad, che hanno ambientato le vicende di Rodolfo e Mimì non nella Parigi di fine ‘800, ma in quella del Maggio del ’68. Il Maestrosul podio di Torre del Lagol’orchestraCosì come c’entrava, solo qualche giorno prima, l’inaccettabile attacco sferrato a Beatrice Venezi, vittima di un delirio censorio che, a ...

"Mi auguro che un vero musicista come Alberto Veronesi - aveva affermato in un comunicato il sottosegretario Sgarbi - oltretutto presidente del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, abbia la forza e l'orgoglio di non dirigere l'orchestra." Alcuni spettatori non hanno gradito la particolare forma di protesta di Alberto Veronesi e se ne sono andati via anzitempo. Sarcastico il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro.

Torre del Lago (Lucca), 14 luglio 2023 – Polemiche incrociate sulla “Bohème” proposta dal Festival Pucciniano a Torre del Lago (all’interno delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo ...La rivisitazione della Bohème di Puccini ambientata in Francia nel '68. In segno di protesta Alberto Veronesi ha diretto l'orchestra con una benda sugli occhi ...