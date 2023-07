Vandali alla mostra per l’Ucraina | scritte pro Putin sui quadri

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIgnoti hannozzato alcuni dei dipinti inda alcuni giorni a Napoli, nell’ambito dellasu ‘La guerra e la pace in Ucraina’: sui, esposti nell’antisala dei baroni del Maschio Angioino, stamane sono state trovateinneggianti aRussia. A denunciarlo sono gli organizzatori della rassegna, che si augurano una veloce identificazione dei responsabili. Oggi, ultimo giorno della, è in programma la premiazione dei lavori realizzati da bambini italiani e ucraini sul tema della pace: l’appuntamento, fanno sapere dall’associazione Arte Reale, si terrà regolarmente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

