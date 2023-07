Van der Sar torna in Olanda ma resta in terapia intensiva | l’aggiornamento dell’Ajax

L'Ajax tramite il profilo ufficiale Twitter ha pubblicato ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di EdwinSar . L'ex portiere della Juventus è ricoverato in terapia intensiva da poco più di una settimana in seguito a un' emoraggia cerebrale subita mentre era in vacanza in ...C'è ancora grande ansia per le condizioni di EdwinSar dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito alcuni giorni fa mentre si trovava in vacanza a Spalato, in Croazia. L' Ajax , per volere della moglie dell'ex giocatore e dirigente, ha dato ..., EdwinSar è tornato in Olanda ed ora si trova in un ospedale locale dopo essere stato rimpatriato dalla Croazia, dove si trovava in vacanza al momento del malore. Delle sue condizioni continua a ...

Van der Sar, le condizioni: trasferito in Olanda, il comunicato Ajax Tuttosport

L'ultimo aggiornamento dell'Ajax sulle condizioni di Van der Sar, colpito da un'emorragia cerebrale: "E' stabile e in condizioni non pericolose per la vita"