Van der Sar | l' aggiornamento sulle sue condizioni | il comunicato dell' Ajax

L'Ajax tramite il profilo ufficiale Twitter ha pubblicato ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di EdwinSar . L'ex portiere della Juventus è ricoverato in terapia intensiva da poco più di una settimana in seguito a un' emoraggia cerebrale subita mentre era in vacanza in ..., EdwinSar è tornato in Olanda ed ora si trova in un ospedale locale dopo essere stato rimpatriato dalla Croazia, dove si trovava in vacanza al momento del malore. Delle sue condizioni continua a ...

Van der Sar ricoverato in terapia intensiva in Olanda. "Condizioni stabili" Sky Sport

L'ultimo aggiornamento dell'Ajax sulle condizioni di Van der Sar, colpito da un'emorragia cerebrale: "E' stabile e in condizioni non pericolose per la vita"