Vacanze | occhio alle truffe | da case fantasma ad alloggi diversi

(Di sabato 15 luglio 2023) Vacanza purtroppo fa rima anche con truffa. Nell’ultimo anno quasi un milione di italiani è finito vittima di una truffa o di un tentativo di frode mentre prenotava le propriealla truffa Oltre alla beffa, anche il danno economico dato che chi è caduto in trappola ha perso, in media, 314 euro, per un valore complessivo stimato che sfiora i 100 milioni di euro. La truffa più comune, quella della prenotazione fatta per una struttura in realtà inesistente; circa 330.000 viaggiatori si sono accorti dell’imbroglio, per fortuna, prima della partenza, ma oltre 133.000 lo hanno scoperto solo dopo aver pagato ed addirittura 55.000 hanno avuto l’amara sorpresa una volta arrivati nel luogo di villeggiatura. Da casaadA lanciare l’allarme ...

Vacanza purtroppo fa rima anche con truffa. Nell'ultimo anno quasi un milione di italiani è finito vittima di una truffa o di un tentativo di frode mentre prenotava le proprie vacanze.