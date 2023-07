Usa | arrestato serial killer

Leggi su panorama

(Di sabato 15 luglio 2023) L'architetto Rex Heuerman, 59 anni, è accusato di aver ucciso diverse donne e di averne seppellito i cadaveri nella spiaggia di Gilgo Beach a Long Island. Heuerman si è dichiarato innocente dopo essere statogiovedì notte. L'arresto è stato convalidato dal giudice, che ha sottolineato "l'estrema depravazione" dei reati di cui era accusato. L'uomo è stato accusato di aver ucciso tre prostitute: Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amber Costello, i cui corpi sono stati trovati a Gilgo Beach nel 2010. È anche accusato di aver ucciso una quarta donna, Maureen Brainard-Barnes, i cui resti sono stati trovati in vicinanza. Il procuratore distrettuale Ray Tierney ha affermato che le quattro donne furono trovate "in posizioni simili, legate similmente con nastro adesivo o cinghie, tre di loro avvolte in tela di sacco".