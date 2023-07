Uomini e donne | Tina Cipollari cambia ruolo? Interviene Chicco Nalli

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 luglio 2023) Sembra che un fulmine stia per abbattersi sulla popolare trasmissione televisiva ““!, l’amata opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi, potrebberenella prossima stagione. I fan sono agitati e si chiedono cosa riserverà il futuro per la carismatica. Ma c’è una sorpresa in serbo? Scopriamo di più!, un nuovoin vista? Dalle ultime indiscrezioni, sembra chepotrebbe non svolgere il suodi opinionista nella prossima stagione di ““. Tuttavia, i rumor suggeriscono che potrebbe essere pronta per una nuova avventura nel ...