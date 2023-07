Unicef | dati allarmanti | quanti bambini scomparsi nel Mediterraneo

(Di sabato 15 luglio 2023)– Alla ricerca di una nuova e più sicura casa, lontana dalla guerra e dalla povertà. Questo è esattamente il sogno che anima migliaia di genitori che dal Nord africa decidono di partire alla rotta dell’Europa, portando con sé i propri figli per far sì che possano crescere, ed in alcuni casi addirittura nascere, L'articolo proviene da Il Difforme.

Inoltre, secondo i, dal 2018 sono circa 1500 i bambini morti o dispersi sempre nella rotta mediterranea in cerca di sicurezza, pace e migliori opportunità di vita. Un dato che corrisponde ...raccolti danei primi mesi di gennaio fanno scalare la classifica delle rotte più pericolose per i bambini al Mar Mediterraneo. Le cause della pericolosità della rotta non sono ...diffusi dall'sono impietosi e parlano di circa undici bimbi morti o scomparsi ogni settimana. L'ultimo caso giovedì quando una donna è stata fatta scendere a Reggio Calabriadalla nave ...

Secondo l' Unicef almeno 289 bambini sono morti o scomparsi quest'anno cercando di attraversare la pericolosa rotta migratoria del Mediterraneo centrale dal Nord Africa all'Europa. Vale a dire circa ...Mentre le Nazioni Unite celebrano oggi alla Giornata Mondiale delle competenze dei giovani, in 92 paesi quasi tre giovani su quattro, di età compresa tra i 15 e i 24 anni, non hanno le competenze nece ...