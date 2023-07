Si è svolta senza incidenti la marcia tradizionale della comunità Lgbt, il BudapestFestival. Migliaia i partecipanti, la polizia ha impedito le provocazioni degli estremisti che ...l'di ...Polonia esi oppongono all'accordo sui migranti Un gran numero di ambasciatori e di ...nota di condanna per le posizioni assunte dal governo ungherese che contrastano il 28° Budapest, ...Il primo luglio, al, spiegava "siamo in campagna elettorale e la destra e l'estrema destra ... La destra è al governo in, e riduce i diritti delle minoranze sociali, è un'onda che si ...

Ungheria: Pride senza incidenti, polizia contiene gli estremisti Agenzia ANSA

Migliaia i partecipanti, la polizia ha impedito le provocazioni degli estremisti che hanno organizzato una contromanifestazione sull'invito del partito Patria nostra (Mi Hazank). Sul palco centrale, ...“Trattandosi di una risoluzione su una multa, non può essere impugnata, ma solo attaccata – in che modo lo valuteranno i nostri avvocati”, ha detto. La legge, che il governo sostiene essere volta a pr ...