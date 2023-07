“Un’aquila è piombata dal cielo e ha stritolato con gli artigli il nostro cane | l’ha ucciso” | il racconto straziante della proprietaria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023)piomba dale si avventa sul cagnolino. No, non stiamo raccontando uno dei tanti meme che circolano in Rete, bensì una storia tristemente vera. La notizia arriva dalla Valle d’Aosta e la tragedia si è consumata in una frazione di secondo sotto agli occhi disperati dei padroni. “Stavo passeggiando in montagna quando improvvisamentedale si è avventata sulcon gli, siamo corsi per cercare di salvarlo, ma ormai era troppo tardi“, ha raccontato la donna denunciando l’accaduto al canile regionale di La Croix Noire, nella Valle del Gran San Bernardo al confine con la Svizzera. “In 30 anni di servizio non ho mai assistito a un episodio simile”, ha ...