Una giornata a Las Vegas | dove il poker è l’attività più nobile che esista

(Di sabato 15 luglio 2023) In quella spaventosa e spettacolosa cattedrale del vuoto che è Lascoppie di ricchi sprovveduti si mettono in fila per godere del privilegio di un giro su un Canal Grande finto a bordo di una gondola finta scortati da un gondoliere finto, di nemmeno lontane origini italiane, e per questo sborsano volentieri 156 dollari verissimi – mi è capitato di vivere una delle giornate più allucinanti della mia vita. Non vi tedierò con le regole del Texas Hold’em e i suoi rigorosi princìpi matematici, e avrò compassione di chi lo derubrica a sciocco e pericoloso zucchero filato per ludopatici; mi limiterò a calarmi e calarvi nel mood a partire dal contesto, le World Series ofin programma dal 30 maggio al 18 luglio ai Casinò Paris e Horseshoe di Las, collegati da una labirintica rete di corridoi ...