‘Una e indivisibile’ | l’evento Pd sull’autonomia differenziata | segui l’intervento della segretaria Schlein

(Di sabato 15 luglio 2023) In diretta da Napolidel Pd, Una e Indivisibile. Perché l’autonomiaminaccia l’unità d’Italia, con laElly, il presidente Stefano Bonaccini, i capigrupppo parlamentari Boccia e Braga L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È quanto affermato dal segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio , intervenendo a Napoli all'iniziativa promossa dal Pd '- perché l'autonomia differenziata ...Lo ha detto il coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci , intervenuto all'iniziativa '- perché l'autonomia differenziata minaccia l'unità d`Italia' di Napoli. 'Quella di ......ruolo maggiore e vanno tutelate le regioni del Suddue giorni di manifestazione a Napoli per dire no al "Ddl spacca Italia" di Roberto Calderoli e per rimarcare che "l'Italia è"...