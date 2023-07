Un viaggio per la vita | Gasparino La Rosa in bici da Messina a Capo Nord nel nome della moglie scomparsa

Con lo sbarco in Sardegna, e un meritato brindisi finale, va in archivio con successo anche la terza edizione di "20 regioni in 20 giorni". Seconda parte delimpegnativai protagonisti Magliozzi e Diluviani. Salvatore Magliozzi , blogger - viaggiatore ideatore del progetto, ce l'ha fatta di nuovo. Ha attraversato l'Italia in lungo e in largo ......di andare inin luoghi in cui trovare frescura , in montagna o in campagna soprattutto. Dalle Dolomiti all'Umbria sono tanti i borghi in cui potersi rilassare a temperature più piacevoli...Fino al 10 luglio sono sbarcati in Italia 7.267 minori non accompagnati in un... che faceva da guida ai migranti verso Lampedusa, ha addirittura speronato un barchinorimuovere il motore ...

Monaco per un mese: un viaggio che potrebbe (anche) cambiarvi la vita Vanity Fair Italia

Ci vorranno tre decenni per le operazioni di sversamento dell'acqua nel Pacifico: sono 1,32 milioni di metri cubi di acqua contaminata ...(LaPresse) Il Principe e la Principessa di Galles hanno visitato il Royal International Air Tattoo presso la RAF Fairford, nel Gloucestershire, ...