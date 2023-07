“Un pericolo per la democrazia” Nuova incursione politica dei magistrati

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 luglio 2023) Nuovo focolaio di polemiche tra lae la magistratura. Ad accendere unamiccia dello scontro è il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, in un intervento a Radio Anch'io: “Fare dell'azione penale un'azione discrezionale, e poi certamente prima o poi sotto il controllo politico, la vediamo una cosasa per la. La separazione delle carriere è una riforma che apre ad altre, perché dalla separazione dovrebbe poi seguire la discrezionalità dell'azione penale. Un pm separato dalla giurisdizione e quindi fuori da quei meccanismi di compensazione e di controllo che prevede la Costituzione, lo lasceremo da solo o ci sarà qualcun altro che ambirà al controllo sull'azione penale? E quello non potrà che essere il controllo politico. Invito tutti a stare molto attenti perché non si può fare ...