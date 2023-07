Un omaggio ai grandi della musica classica apre il XII Narnia Festival

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 15 luglio 2023) Prende il via la kermesse ideata e diretta da Cristiana Pegoraro, in scena a Narni – Martedì 18 luglio al San Domenico Auditorium Bortolotti il concerto ‘Eroismo e passione romantica’ Sarà unallae alleproduzioni a inaugurare, martedì 18 luglio, la dodicesima edizione del, kermesse artistica ideata e diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro, con la direzionele del direttore d’orchestra Lorenzo Porzio, che ha ottenuto quest’anno l’ottava Medaglia del presidenteRepubblica e che sarà in scena a Narni fino a domenica 30 luglio. Il San Domenico Auditorium Bortolotti, alle 21.30, ospiterà dunque il concerto di apertura ‘Eroismo e passione romantica’ durante il quale Cristiana Pegoraro al ...