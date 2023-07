Un bimbo di due anni annega nella piscina di famiglia

Leggi su agi

(Di sabato 15 luglio 2023) AGI - Undi 2toprivata nel cortile di una villetta di Cavazzale, in provincia di Vicenza. La tragedia è avvenuta poco prima delle 17 e il personale del Suem 118 che è intervenuto ha tentato disperatamente di rianimarlo ma ha dovuto constatarne il decesso. Il piccolo sarebbe scivolato in acqua in un momento di disattenzione dei genitori. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando di Thiene che dovranno ascoltare i genitori per ricostruire cosa sia accaduto. Martedì scorso a Parma una bimba di un anno e mezzo erata in una piccolagonfiabile.