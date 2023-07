Umbria | la Garante dell’infanzia Maria Rita Castellani apre al sesso “con cose o animali” nel ddl Zan Pd e M5s | “Si dimetta”

(Di sabato 15 luglio 2023)con. E inscappa la polemica. “Il concetto d'identità cambia, non è più quello antropologico che conosciamo da sempre e che distingue persona da persona a ragione di evidenze biologiche, ma diventerà qualcosa che io, cittadino, posso decidere arbitrariamente secondo la pe

L'avvocato Marcello Pecorari ricopre la carica di difensore civico della Regionedal 2019, una figura di garanzia importante per la tutela dei diritti dei cittadini nei ...il ruolo didei ......degli studenti di UDU Perugia insieme all'Agenzia per il Diritto allo Studio dell'. Il ...degli Studenti ADiSU. "Il servizio sarà completamente gratuito per gli universitari, ma sarà ......suo delegato - Direttore dell'USL1 e dell'USL2 o loro delegati; - il Presidente dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità o suo delegato; - il...

Caforio, 'torni in Umbria il vertice dell'amministrazione penitenziaria' Agenzia ANSA

Elon Musk ha lanciato una startup di intelligenza artificiale che sarà “a favore dell’umanità”, poiché ha affermato che il mondo doveva preoccuparsi della prospettiva di un “futuro Terminator” per evi ...Il garante dei detenuti dell'Umbria, Giuseppe Caforio, da Napoli presso il carcere di Nisida dove è in corso la Conferenza nazionale dei garanti regionali, rende noto di avere "accolto con estremo fav ...