Ultime Notizie – Wagner | convoglio arrivato in Bielorussia

(Di sabato 15 luglio 2023) Un grandedi autobus e camion con a bordo mercenari dellain. Lo scrive Belaruski Hajun, un media indipendente bielorusso specializzato in questioni militari. Il post su Telegram è stato prima rilanciato da Ukrainska Pravda e poi confermato al quotidiano dal servizio ucraino delle Guardie di confine. A quanto si legge, ildi mezzi del comando militare della, con targhe automobilistiche delle autoproclamate repubbliche di Luhansk e Donetsk, è entrato inquesta notte nell’area di Krychaw. “Ilha proseguito attraverso Rahachow verso Babruysk e poi Asipovichy. La strada indica che ilsi sta dirigendo verso il campo di tende del villaggio di ...

... la riduzione del personale in corso è di portata globale, con i lavoratori del customer service fortemente colpitiBinance sta celebrando il suo sesto anniversario, ma nellesettimane ...Diversamente da come ci si poteva aspettare, infatti, levoci suggeriscono una possibile doppia opzione hardware, proprio come ai vecchi tempi. Molti mercati, infatti, potrebbero ricevere una ...È finalmente iniziata la stagione calcistica dei campioni d'Italia del Calcio Napoli . Gli azzurri sono arrivati ieri sera a Dimaro e questa mattina a partire dalle 10 hanno sostenuto la prima ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 15 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...In chiave mercato si lavora anche sul fronte delle uscite: la situazione e le ultime sul futuro dei giovani del settore giovanile Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, il Cosenza lavora anche ...