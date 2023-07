Ultime Notizie – voli Ita Airways | stop Vueling e Malta Air Disagi Wizz Air

(Di sabato 15 luglio 2023) Sciopero degli aerei oggi, sabato 15 luglio 2023, ea rischio nel weekend di metà mese, mentre l’Italia e l’Europa sono alle prese con l’ondata di caldo record nel cuore dell’estate. Icancellati e ritardati potrebbero essere fino a 1000 tra nazionali e internazionali. La giornata è condizionata dallo sciopero che sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl hanno confermato dalle 10 alle 18 per i lavoratori dell’handling aeroportuale. RYANAIR,AIR A questa protesta si aggiunge quella che tra le 12 e le 16 farà fermare i piloti della compagniaAir che opera idi Ryanair. In teoria, nel tardo pomeriggio i motori si riaccenderanno, ma è inevitabile che lo sciopero abbia conseguenze anche oltre l’orario della protesta. Dalle 10 alle 18 incrociano ...

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleUn enorme anello di luce rossa nel cielo sopra l'Italia centrale: l'eccezionale fenomeno atmosferico, legato alle scariche elettriche dei fulmini e durato pochi millisecondi, è stato immortalato in ...2023 - 07 - 14 19:15:16 Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Biraghi Cristiano Biraghi ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2025, con rinnovo automatico per un'altra stagione. 2023 - ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 14 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.Arthur resta in Serie A. Il futuro del centrocampista brasiliano sarà ancora nel campionato italiano, la Juventus ha deciso di "regalarlo" ...