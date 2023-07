Ultime Notizie – Tour de France 2023 | Rodriguez vince la 14esima tappa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 15 luglio 2023) Il 21enne spagnolo Carlosha vinto ladeldeda Annemasse a Morzine Les Portes du Soleil, 152 km segnati dalla durissima salita e successiva discesa del Col de Joux Plane. Alle spalle del corridore della Ineos, il danese Jonas Vingegaard che con 10 secondi di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar, giunto secondo, mantiene la maglia gialla in una giornata segnata da una maxi caduta in partenza nella quale ha rischiato di essere coinvolto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione