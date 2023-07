Ultime Notizie – Tadic rescinde contratto con l’Ajax | “Credo sia momento giusto”

(Di sabato 15 luglio 2023) Dusanha lasciatocon effetto immediato dopo che il club ha accettato la richiesta del capitano dire il suo attualevalido fino alla metà del 2024.aveva rilevatodalla squadra inglese del Southampton nel 2018. Nella sua prima stagione sotto la guida dell’allenatore Erik ten Hag,ha vinto il campionato e la coppa nazionale, arrivando alle semifinali della Champions League. In totale, il 34enne serbo ha vinto tre campionati olandesi con(2019, 2021, 2022) e due Coppe d’Olanda (2019, 2021). Inoltre, ha ricevuto il premio di giocatore olandese dell’anno nella sua prima stagione. Timber all’Arsenal, difensore olandese acquistato per 40 milioniha giocato 241 ...

Stati Uniti favoriti, manco a dirlo: hanno vinto lequattro edizioni, salendo a quota sette. ... Leggi anche I sessant'anni di Campagna Leggi i commenti Nuoto: tutte le15 luglio - 08:40La polizia inoltre denuncia un elemento nuovo e inquietante: tra lecinque barche soccorse, solo una di 7 metri, in ferro, aveva il motore. La Polizia deve capire se i motori sono stati persi ...Ledi calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di sabato 15 luglioGiorni di mercato più convulsi che mai, con le grandi squadre di ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 15 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Secondo nel 2020 e terzo l’anno dopo: negli ultimi due campionati della Formula E, Edoardo Mortara, che viaggia con il suo passaporto italiano, è andato forte in Formula E. Nel ...(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Inizia alle 10 e durerà fino alle 18 lo sciopero del personale di terra negli aeroporti, servizi di handling e check-in. Sarebbero 250.000 - secondo il Codacons - i passeggeri ...