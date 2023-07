Ultime Notizie – Soccorso alpino siciliano salvano turista allo Zingaro

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 15 luglio 2023)e Speleologicoed elidel Sues 118 in azione nella Riserva naturale orientata dello(Trapani) per recuperare unferito. L’uomo, un sessantaseienne calabrese, stava percorrendo il sentiero costiero tra cala Disa e cala Capreria insieme ad altri amici, quando è scivolato cadendo rovinosamente e procurandosi la sospetta frattura della caviglia. Non essendo più in grado di proseguire, i suoi compagni hanno lanciato l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112. Il 118 ha allertato ile Speleologico, competente per ilsanitario in ambiente impervio, che a sua volta, viste le temperature proibitive per un intervento via terra, ha chiesto ...