Ultime Notizie – Schlein contro il progetto di autonomia differenziata | “Divide il Paese”

(Di sabato 15 luglio 2023) L’“è unche vuolere ulteriormente il, aumentandone le diseguaglianze. Noi non lo possiamo accettare, perché crediamo che non ci sia riscatto per l’Italia senza il riscatto del Sud”. Così Elly, segretaria del Partito democratico, al suo arrivo alla Fondazione Foqus nei Quartieri Spagnoli di Napoli, che ospita la due giorni organizzata dal Pd sul tema dell’. “E’ un– ha aggiunto– che ha voluto scavalcare il Parlamento, scavalcare i territori e che gioca con i diritti fondamentali delle persone, quelli dell’accesso a una sanità di qualità per tutti, una sanità pubblica che noi vogliamo difendere. Naturalmente è anche un ...

Diversamente da come ci si poteva aspettare, infatti, levoci suggeriscono una possibile doppia opzione hardware, proprio come ai vecchi tempi. Molti mercati, infatti, potrebbero ricevere una ...Lesulla guerra tra Ucraina e Russia e tutti gli aggiornamenti sulla situazione in ...ARTICOLO PRECEDENTE Le mete più gettonate per l'estateAttualità Le mete più gettonate per l'estate 15 Luglio Oroscopo del Giorno Oroscopo Branko sabato 15 luglio 2023: Gemelli ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 15 luglio. DIRETTA Sky Tg24

"La famiglia Van der Sar desidera esprimere la sua profonda gratitudine all'Ospedale universitario di Spalato per la grande cura prestata durante l'ultima settimana. Edwin deve rimanere nell'unita' di ...La bottega artigiana può essere un modello per costruire la nostra economia circolare del futuro. Creatività e manualità: chi meglio degli Italiani può farlo