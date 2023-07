Ultime Notizie Roma del 15-07-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri l’apertura di giornale l’Ucraina alza la mira e punta le centrali nucleari russe la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha condannato fermamente i piani malvagi che ricorderebbe a metodi terroristici contro le centrali nucleari russe riferendo c’è L’attacco di ieri contro lì vicino all’impianto di Kursk uno dei più grandi della Russia occidentale la portavoce ha segnato poi il rischio di una catastrofe nucleare su larga scala Europa hai portato la comunità internazionale i vertici dell’agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite a Prestare molta attenzione è a condannare il comportamento irresponsabile di chi è durante l’attacco alla centrale in questione è stata bloccata l’unità 4 messo in funzione ...