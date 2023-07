Ultime Notizie Roma del 15-07-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023)dailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno conflitto Ucraina un grande convoglio di autobus e camion con a bordo mercenari della Wagner è arrivato in Bielorussia lo scrive un media indipendente specializzato in questioni militari i post su telegram è stato prima o poi confermata Meridiano da servizio ucraino delle guardie di confine quanto si legge nel convoglio di mezzi del comando militare della pagina era entrato in Bielorussia stanotte era composta da una sessantina di veicoli compresi i Pickup grandi cane almeno €3 di trasporto di persone torniamo in Italia non ci sono file chilometriche negli aeroporti italiani nella giornata in cui sindacati hanno proclamato lo sciopero per i servizi di handling check-in una mobilitazione che non è piaciuto vicepremier è Ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ...