Ultime Notizie Roma del 15-07-2023 ore 14 | 10

(Di sabato 15 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale nero per chi vola dopo i forti disagi di giovedì per lo sciopero dei treni arriva quello del personale di terra degli aeroporti che Incrocia le braccia dalle 10 alle 18 tra voli cancellati voli ritardo secondo una stima di Italia sabato di trazione però oltre 250.000 viaggiatori italiani che stanno stupendo un disservizio Antonio tajani è il nuovo segretario nazionale Pro tempore di Forza Italia così ha deciso il consiglio nazionale del partito che l’ha eletto all’unanimità sarà il leader di Forza Italia fino alla convocazione del prossimo congresso Il voto è avvenuto per alzata di mano a Napoli per dire no al progetto di autonomia differenziata di Calderoli del governo di Giorgia Meloni e gli Slime non ribadisce nella seconda delle due giornate indette dal Partito nel ...