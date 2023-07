Ultime Notizie Roma del 15-07-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023)dailynews radiogiornale per una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo lo sciopero dei treni e arriva quello degli aeroporti destinato a dare vita un’altra giornata di disagi per chi si mette in viaggio per le vacanze al superare da nord a sud della penisola Tranne i servizi di ehm di check-in che ci fermiamo sabato per 8 ore dalle 10 alle 18 incrociano le braccia dalle 12 alle 16 anche i piloti di Malta Air che opera i voli di Ryanair è sempre oggi stop dalle 10 alle 18 di piloti e assistenti di volo Vueling i disagi negli aeroporti toccheranno anche ita Airways che ha cancellato 133 voli a Milano è crollata una palazzina di due piani dove erano in corso i lavori di ristrutturazione l’edificio di via Amatore Sciesa era dunque disabitato non affacciando sono alzata Ma essendo situato all’interno di un Caseggiato non è stato ...