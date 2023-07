Ultime Notizie – forse sono i due giovani dispersi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 15 luglio 2023)stati recuperati dai vigili del fuoco nel fiume privi di vita i corpi di due uomini, probabilmente i duemarocchini che nella serata di giovedì erano entrati nel fiume Po a Revere di Borgo Mantovano per fare un bagno senza più fare ritorno a riva. I due corpi intorno a mezzogiornostati avvistati da alcune barche di passaggio e segnalati ai vigili del fuoco presenti sul fiume, che li hanno recuperati nel tratto tra il ponte di Sermide e Castelmassa e portati a Castelmassa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le ricerche dei vigili del fuoco erano iniziate giovedì scorso con il personale di Mantova e Rovigo, anche con l’impiego dei droni e dell’elicottero Drago 154 del reparto volo di Venezia, che anche questa mattina ha a lungo sorvolato la zona fino a Ferrara. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...