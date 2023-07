Ultime Notizie – cosa scrivono i media internazionali

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 15 luglio 2023) “Roma la città infernale, mentre Cerbero solleva l’inferno”. Così il Times di Londra, una delle testateche sta dedicando spazio alla straordinaria ondata di caldo che sta investendo l’Italia. La Bbc apre il suo sito con la notizia “dell’allerta provocata dall’ondata di caldo in 16 città italiane”, sottolineando che il bollino rosso interessa le città d’arte, come Roma, Firenze e Bologna, meta dei turisti di tutto il mondo. Anche la Cnn – “L’Italia decreta il bollino rosso in 15 città” – racconta ai lettori americani dell’allerta e delle raccomandazioni diffuse dalle autorità italiane. La stessafa il Guardian: “Allerta rossa per 16 città italiane, mentre il continente si avvicina a temperature record”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione